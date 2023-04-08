Апрельские грозы и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Небольшой дождь ожидается сегодня по Украине, возможны грозы, температура воздуха днем будет достигать 15 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 8 апреля временами небольшой дождь, в Карпатах небольшой снег, в большинстве западных областей и в Одесской области ночью без существенных осадков.
Ночью и утром в западных и Одесской областях местами туман; днем в южных и центральных областях местами грозы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем от 1 мороза до 4° тепла).
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла; днем 10-15°, по Киеву ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.