В Україні та ЄС циркулює одночасно 15-16 підтипів штаму "Омікрон" - МОЗ

Цитата

«Омікрон продовжує циркулювати світом. На території України і на території Європейського Союзу циркулює одночасно 15-16 різних типів штаму "Омікрон". Усі його підтипи характеризуються приблизно однаково. Перебіг хвороби відносно легкий у вакцинованих осіб. Але якщо людина належить до групи ризику, тобто має вік старше 60 років, захворювання серцево-судинної або ендокринної систем, бронхіальну астму, онкозахворювання, то перебіг хвороби може бути більш важким і може призвести до летального випадку», - сказав Ігор Кузін.

Деталі

Він рекомендував обов’язкову вакцінацію для людей з групи ризику та порадив людям з групи ризику якнайшвидше звертатися до лікаря при появі перших симптомів хвороби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затяжний ковід може призвести до пошкодження легень, нирок та мозку – дослідження