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В Україні та ЄС циркулює одночасно 15-16 підтипів штаму "Омікрон" - МОЗ

В Україні та ЄС циркулює одночасно 15-16 підтипів штаму "Омікрон" - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Україні та на території Євросоюзу в цілому циркулює одночасно 15-16 різних типів штаму коронавірусу «Омікрон». Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Омікрон продовжує циркулювати світом. На території України і на території Європейського Союзу циркулює одночасно 15-16 різних типів штаму "Омікрон". Усі його підтипи характеризуються приблизно однаково. Перебіг хвороби відносно легкий у вакцинованих осіб. Але якщо людина належить до групи ризику, тобто має вік старше 60 років, захворювання серцево-судинної або ендокринної систем, бронхіальну астму, онкозахворювання, то перебіг хвороби може бути більш важким і може призвести до летального випадку», - сказав Ігор Кузін.

Деталі

Він рекомендував обов’язкову вакцінацію для людей з групи ризику та порадив людям з групи ризику якнайшвидше звертатися до лікаря при появі перших симптомів хвороби.

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