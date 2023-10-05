В Украине и ЕС циркулирует одновременно 15-16 подтипов штамма "Омикрон" - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. в Украине и на территории Евросоюза в целом циркулирует одновременно 15-16 различных типов штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
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«Омикрон продолжает циркулировать по миру. На территории Украины и на территории Европейского Союза циркулирует одновременно 15-16 различных типов штамма "Омикрон". Все его подтипы характеризуются примерно одинаково. Течение болезни относительно легкое у вакцинированных лиц. Но если человек принадлежит к группе риска, то есть имеет возраст старше 60 лет, заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной систем, бронхиальную астму, онкозаболевания, то течение болезни может быть более тяжелым и может привести к летальному исходу», - сказал Игорь Кузин.
Детали
Он рекомендовал обязательную вакцинацию для людей из группы риска и посоветовал людям из группы риска как можно скорее обратиться к врачу при появлении первых симптомов болезни.
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