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В Украине и ЕС циркулирует одновременно 15-16 подтипов штамма "Омикрон" - Минздрав

Киев • УНН

 • 835220 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. в Украине и на территории Евросоюза в целом циркулирует одновременно 15-16 различных типов штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Омикрон продолжает циркулировать по миру. На территории Украины и на территории Европейского Союза циркулирует одновременно 15-16 различных типов штамма "Омикрон". Все его подтипы характеризуются примерно одинаково. Течение болезни относительно легкое у вакцинированных лиц. Но если человек принадлежит к группе риска, то есть имеет возраст старше 60 лет, заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной систем, бронхиальную астму, онкозаболевания, то течение болезни может быть более тяжелым и может привести к летальному исходу», - сказал Игорь Кузин.

Детали

Он рекомендовал обязательную вакцинацию для людей из группы риска и посоветовал людям из группы риска как можно скорее обратиться к врачу при появлении первых симптомов болезни.

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