В Україні створять мапу провайдерів, які забезпечують інтернет під час тривалих блекаутів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Мінцифри і громадська організація "ЛУН Місто" працюють над мапою провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, пише УНН.
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«Телеком-компанії активно переходять на технології, стійкі до знеструмлень, та резервне живлення, щоб люди були онлайн під час тривалих блекаутів до 3 діб. Продовжуємо працювати з партнерами, створюємо мапу інтернету під час знеструмлень. Українці зможуть легко знайти таких провайдерів у своєму будинку або поруч і мати зв’язок», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
Деталі
Мінцифри і ЛУН.Місто підписали меморандум про спільну роботу над мапою провайдерів під час тривалих знеструмлень. На мапі українці зможуть знайти найближчого інтернет-провайдера, який перейшов на енергоощадні мережі за технологією xPON та одразу ж отримати контактні дані та за потреби подати заявку на підключення.
Найближчим часом проєкт буде доступним для жителів Києва.
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