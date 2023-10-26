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В Украине создадут карту провайдеров, которые обеспечивают интернет во время длительных блэкаутов

Киев • УНН

 • 93231 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Минцифры и общественная организация "ЛУН Місто" работают над картой провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, пишет УНН.

В Украине создадут карту провайдеров, которые обеспечивают интернет во время длительных блэкаутов

Цитата

"Телеком-компании активно переходят на технологии, устойчивые к обесточиванию, и резервное питание, чтобы люди были онлайн во время длительных блэкаутов до 3 суток. Продолжаем работать с партнерами, создаем карту интернета во время обесточивания. Украинцы смогут легко найти таких провайдеров в своем доме или рядом и иметь связь", - отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Детали

Минцифры и "ЛУН Місто" подписали меморандум о совместной работе над картой провайдеров во время длительных обесточиваний. На карте украинцы смогут найти ближайшего интернет-провайдера, который перешел на энергосберегающие сети по технологии xPON и сразу же получить контактные данные и при необходимости подать заявку на подключение.

В ближайшее время проект будет доступен для жителей Киева.

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