В Украине создадут карту провайдеров, которые обеспечивают интернет во время длительных блэкаутов

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"Телеком-компании активно переходят на технологии, устойчивые к обесточиванию, и резервное питание, чтобы люди были онлайн во время длительных блэкаутов до 3 суток. Продолжаем работать с партнерами, создаем карту интернета во время обесточивания. Украинцы смогут легко найти таких провайдеров в своем доме или рядом и иметь связь", - отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Детали

Минцифры и "ЛУН Місто" подписали меморандум о совместной работе над картой провайдеров во время длительных обесточиваний. На карте украинцы смогут найти ближайшего интернет-провайдера, который перешел на энергосберегающие сети по технологии xPON и сразу же получить контактные данные и при необходимости подать заявку на подключение.

В ближайшее время проект будет доступен для жителей Киева.

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