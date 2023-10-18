В Україні буде 5G: Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Латвією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністерство цифрової трансформації працює над запуском 5G в Україні. Для впровадження повноцінної роботи швидкісного зв’язку міністерство підписало меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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“Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету. ... Дякую Міністру транспорту Латвійської Республіки Каспарсу Брішкенсу. Попереду багато спільної роботи”, — написав у своєму телеграм каналі Михайло Федоров.
Деталі
Очільник Мінцифри наголосив, що Латвія — це країна, що одна з перших у Європі запустила загальнодоступний 5G. Тож не дарма саме латвійці допомогатимуть Україні у впровадженні швидкісного інтернету.
На думку Федорова, Україна потребує більше інновацій у телеком-інфраструктурі, аби не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом.
Співпраця із Латвією має сприяти швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та має на меті допомогти побудувати технологічну телеком-інфраструктуру.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, що українські мобільні оператори досі не готові до блекаутів. Про це заявили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК)