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Пентагон підтвердив інформацію про угоду з Маском щодо надання зв’язку Starlink Україні

Пентагон підтвердив інформацію про угоду з Маском щодо надання зв’язку Starlink Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Пентагоні підтвердили інформацію про угоду з головою SpaceX Ілоном Маском щодо забезпечення зв'язком Starlink українських військових. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає УНН з посиланням на Міноборони США.

Цитата

«Ми офіційно визнаємо, що у нас є контракт зі Starlink на надання послуг на підтримку України, але, як ми вже заявляли раніше, з міркувань безпеки операцій через критичну важливість цих систем ми не можемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або операційні деталі цих послуг», - заявив речник Пентагону.

Райдер також не розкрив суми угоди зі Starlink.

Доповнення

Після скандалу з заблокування Маском зв'язку Starlink для атаки в Криму голова SpaceX ухвалив рішення про передачу під контроль Пентагону складові мережі супутникового інтернету Starlink, які використовується у війні в Україні.

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