Пентагон підтвердив інформацію про угоду з Маском щодо надання зв’язку Starlink Україні

Цитата

«Ми офіційно визнаємо, що у нас є контракт зі Starlink на надання послуг на підтримку України, але, як ми вже заявляли раніше, з міркувань безпеки операцій через критичну важливість цих систем ми не можемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або операційні деталі цих послуг», - заявив речник Пентагону.

Райдер також не розкрив суми угоди зі Starlink.

Доповнення

Після скандалу з заблокування Маском зв'язку Starlink для атаки в Криму голова SpaceX ухвалив рішення про передачу під контроль Пентагону складові мережі супутникового інтернету Starlink, які використовується у війні в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск зробив найбільший внесок у перемогу України серед власників приватних компаній – Федоров