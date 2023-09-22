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Пентагон подтвердил информацию о сделке с Маском по предоставлению связи Starlink Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Пентагоне подтвердили информацию о соглашении с главой SpaceX Илоном Маском по обеспечению связью Starlink украинских военных. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает УНН со ссылкой на Минобороны США.

Цитата

«Мы официально признаем, что у нас есть контракт со Starlink на предоставление услуг в поддержку Украины, но, как мы уже заявляли ранее, по соображениям безопасности операций из-за критической важности этих систем мы не можем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или операционных деталях этих услуг», - заявил представитель Пентагона.

Райдер также не раскрыл суммы сделки со Starlink.

Дополнение

После скандала с заблокированием Маском связи Starlink для атаки в Крыму глава SpaceX принял решение о передаче под контроль Пентагона составляющие сети спутникового интернета Starlink, которые используется в войне в Украине.

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