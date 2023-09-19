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Ілон Маск зробив найбільший внесок у перемогу України серед власників приватних компаній – Федоров

Ілон Маск зробив найбільший внесок у перемогу України серед власників приватних компаній – Федоров

Київ • УНН

 • 294474 перегляди

КИЇВ.19 вересня. УНН. Американський винахідник Ілон Макс серед усіх власників приватних компаній зробив найбільший внесок у майбутню перемогу України. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю Forbes, передає УНН.

Цитата

«Ілон Маск допомагав та допомагає. Завжди є ризик, що будь-який партнер може перестати допомагати. Коли потрібно було, він зробив необхідні кроки. Серед всіх власників приватних компаній Маск зробив найбільший внесок у майбутню перемогу України», — сказав Федоров.

Деталі

Він додав, що ніхто не знає, що було б без супутникового звʼязку.

«Уявіть, що зараз взагалі немає звʼязку. У військових немає мережі 4G та 3G. Радіозв’язок у рації перехоплюється росіянами швидко. Так ми б і жили, якби не Маск», — додав міністр.

Він відзначив, що Starlink не так просто купити в масштабі. Мінцифри привезло близько 42 000 штук. Всього їх на 1–2% більше.

Контекст

Біограф Ілона Маска написав, нібито бізнесмен таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України підводними дронами.

Згодом Маск написав у соцмережі, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

Через це Сенат США має провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні розширення приватної супутникової мережі Starlink для атаки на російські військові кораблі біля берегів Криму.

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