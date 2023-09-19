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Илон Маск сделал наибольший вклад в победу Украины среди владельцев частных компаний - Федоров

Киев • УНН

 • 294470 просмотра

КИЕВ.19 сентября. УНН. Американский изобретатель Илон Макс среди всех владельцев частных компаний сделал наибольший вклад в будущую победу Украины. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes, передает УНН.

Цитата

«Илон Маск помогал и помогает. Всегда есть риск, что любой партнер может перестать помогать. Когда это было необходимо, он предпринял необходимые шаги. Среди всех владельцев частных компаний Маск внес наибольший вклад в будущую победу Украины», — сказал Федоров.

Детали

Он добавил, что никто не знает, что было бы без спутниковой связи.

«Представьте, что сейчас вообще нет связи. У военных нет сети 4G и 3G. Радиосвязь в рации перехватывается россиянами быстро. Так мы бы и жили, если бы не Маск», — добавил министр.

Он отметил, что Starlink не так просто купить в масштабе. Минцифры привезло около 42 000 штук. Всего их на 1–2% больше.

Контекст

Биограф Илона Маска написал, якобы бизнесмен тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами.

Впоследствии Маск написал в соцсети, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включать по запросу Украины.

Из-за этого Сенат США должен провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине расширение частной спутниковой сети Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.

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