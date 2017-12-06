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В Україні створили службу якості освіти

В Україні створили службу якості освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Створено орган, що централізовано відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів, – Державну службу якості освіти України (ДСЯО). Відповідне рішення було прийнято КМУ сьогодні під час засідання уряду, передає УНН.

Нова структура засновується на базі ДІНЗ — Державної інспекції навчальних закладів. Вона матиме ширші повноваження, а також буде представлена на регіональному рівні через спеціальні відділення.

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Законом “Про освіту” передбачено, що єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) щодо шкіл буде інституційний аудит. Він має проводитися раз на десять років працівниками територіальних органів Державної служби якості освіти. Його мета — оцінити якість освітньої діяльності закладу освіти, виробити рекомендації щодо її підвищення та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також привести освітній та управлінський процеси у відповідність до вимог законодавства та ліцензійних умов.

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Прийнята урядом постанова зобов’язує Міністерство освіти і науки подати КМУ впродовж 2 місяців проект Положення про Державну службу якості освіти, а також пропозиції щодо її розміщення.

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