В Украине создали службу качества образования

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11215 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24886 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100970 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110484 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131054 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106639 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108231 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113234 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117426 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123205 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Актуальное
В Украине создали службу качества образования

В Украине создали службу качества образования

Киев  •  УНН

 • 46456 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Создан орган, который централизованно будет отвечать за соблюдение качества образования и образовательных стандартов, - Государственную службу качества образования Украины (ГСКО). Соответствующее решение было принято КМУ сегодня во время заседания правительства, передает УНН.

Новая структура основывается на базе ГИУЗ - Государственной инспекции учебных заведений. Она будет иметь более широкие полномочия, а также будет представлена ​​на региональном уровне через специальные отделения.

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Законом "Об образовании" предусмотрено, что единственным плановым мероприятием государственного надзора (контроля) относиетльно школ будет институциональный аудит. Он должен проводиться раз в десять лет работниками территориальных органов Государственной службы качества образования. Его цель - оценить качество образовательной деятельности учебного заведения, выработать рекомендации по ее повышению и совершенствованию внутренней системы обеспечения качества образования, а также привести образовательный и управленческий процессы в соответствие с требованиями законодательства и лицензионных условий.

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Принятое правительством постановление обязывает Министерство образования и науки подать КМУ в течение 2 месяцев проект Положения о Государственной службе качества образования, а также предложения относительно ее размещения.

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