В Украине создали службу качества образования

Новая структура основывается на базе ГИУЗ - Государственной инспекции учебных заведений. Она будет иметь более широкие полномочия, а также будет представлена ​​на региональном уровне через специальные отделения.

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Законом "Об образовании" предусмотрено, что единственным плановым мероприятием государственного надзора (контроля) относиетльно школ будет институциональный аудит. Он должен проводиться раз в десять лет работниками территориальных органов Государственной службы качества образования. Его цель - оценить качество образовательной деятельности учебного заведения, выработать рекомендации по ее повышению и совершенствованию внутренней системы обеспечения качества образования, а также привести образовательный и управленческий процессы в соответствие с требованиями законодательства и лицензионных условий.

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Принятое правительством постановление обязывает Министерство образования и науки подать КМУ в течение 2 месяцев проект Положения о Государственной службе качества образования, а также предложения относительно ее размещения.