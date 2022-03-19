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В Україні створили сервіс, який займається блокуванням ворожих засобів комунікацій

В Україні створили сервіс, який займається блокуванням ворожих засобів комунікацій

Київ • УНН

 • 130021 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Начальник управління департаменту кіберполіції України Євгеній Панченко в ефірі телемарафону повідомив, що в Україні створили сервіс, який займається блокуванням ворожих засобів комунікацій. Про це інформує УНН.

Цитата

"Ми запустили один сервіс який надає допомогу громадянам щодо блокування ворожих ресурсів в мережі інтернет. Цей сервіс трансформувався з проекту "Мрія".

"Стоп-наркотик" який займається блокуванням ворожих засобів комунікацій. На сьогодні в цьому сервісі вже долучилося більше 140 тис людей, які активно надсилають скарги. Більше трьох мільйонів скарг надіслали на ворожі сервіси і вже заблокували 1,5 тис. ресурсів загальна аудиторія яких була близько 15 млн. Таким чином ці два сервіси постійно наповнюються і ми постійно за них ведемо даність, підтримуємо в належному стані.

З метою наступних комунікацій, а також донесення правди до росіян, ми зробили іншу систему «Летр оф трант пот» - це рішення працює від початку війни, і вже більше 2 млн росіян змогли отримати листи на електронну пошту з правдивою інформацією, які злочини тут коїть їхня армія і що тут в Україні взагалі відбувається. Функціонал цього боту дозволяє людині відправити спеціальне повідомлення, вже розроблені нами шаблони, для того, щоб швидко кожен міг відправити цей лист", - повідомив Євгеній Панченко.

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