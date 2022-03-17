Офіційно: PayPal вже в Україні

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"PayPal в Україні! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз", - написав Федоров.

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Він також подякував команді, що так "швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни".

"Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу", - резюмував він.

Прихід PayPal в Україну також прокоментував заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован. За його словами, за останні тижні 400 співробітників компанії зробили те, на що в них звичайно витрачають 9-12 місяців.

"... PayPal відкрили для українців на отримання грошей (а не тільки на відправку). Сьогодні, 17 березня 2022.

Про це мені повідомив Ден Шульман, CEO PayPal, з яким ми були на контакті всі ці тижні. Розмовляли кожен другий день.

Ден сказав, що останні тижні 400 співробітників компанії зробили те, на що в них звичайно витрачають 9-12 місяців.

Я знаю, що PayPal приводили в Україну багато людей - вдячний всім", - написав він.

За словами Рашкована, сервіс буде дуже корисним біжінцям, переселенцям та будь-кому, хто працює як підприємці з закордонними контрагентами, включаючи ІТ спеціалістів, людей, які продають свої вироби за кордон.