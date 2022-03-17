Официально: PayPal уже в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. PayPal в Украине! Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты. Об этом сообщил в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.
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"PayPal в Украине! Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты. Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас", - написал Федоров.
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Он также поблагодарил команду, что так "быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны".
"Также, большое спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", - резюмировал он.
Приход PayPal в Украину также прокомментировал заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован. По его словам, за последние недели 400 сотрудников компании сделали то, на что в них обычно тратят 9-12 месяцев.
"... PayPal открыли для украинцев на получение денег (а не только на отправку). Сегодня, 17 марта 2022 года.
Об этом мне сообщил Дэн Шульман, CEO PayPal, с которым мы были в контакте все эти недели. Разговаривали каждый второй день.
Дэн сказал, что последние недели 400 сотрудников компании сделали то, на что в них обычно тратят 9-12 месяцев.
Я знаю, что PayPal приводили в Украину много людей - благодарен всем", - написал он.
По словам Рашкована, сервис будет очень полезным беженцам, переселенцам и любому, кто работает как предприниматели с зарубежными контрагентами, включая ІТ специалистов, людей, которые продают свои изделия за границу.