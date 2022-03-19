В Украине создали сервис, который занимается блокированием вражеских средств коммуникаций

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"Мы запустили один сервис который оказывает помощь гражданам по блокированию вражеских ресурсов в сети Интернет. Этот сервис трансформировался из проекта "мечта".

"Стоп-наркотик" занимающийся блокированием вражеских средств коммуникаций. На сегодня в этом сервисе уже присоединилось более 140 тыс человек, которые активно присылают жалобы. Более трех миллионов жалоб прислали на вражеские сервисы и уже заблокировали 1,5 тыс. Ресурсов общая аудитория которых была около 15 млн. Таким образом эти два сервиса постоянно наполняются и мы постоянно за них ведем данность, поддерживаем в надлежащем состоянии.

С целью последующих коммуникаций, а также донесения правды до россиян, мы сделали другую систему "Летр оф трант пот" - это решение работает с начала войны, и уже более 2 млн россиян смогли получить письма на электронную почту с правдивой информацией, какие преступления здесь творит их армия и что здесь в Украине вообще происходит. Функционал этого бота позволяет человеку отправить специальное сообщение, уже разработанные нами шаблоны, для того, чтобы быстро каждый мог отправить это письмо", - сообщил Евгений Панченко.

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