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В Україні створили е-реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

В Україні створили е-реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 86847 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Міністерством соціальної політики України та держпідприємством "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" переведено в електронну форму Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Розроблений інтерфейс дозволить спростити доступ користувачів до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги з можливістю безоплатного пошуку відомостей за найменуванням, місцезнаходженням, кодом ЄДРПОУ та іншими даними отримувача гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що це перший етап впровадження Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, що відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації ведення Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги" передбачає створення єдиної інформаційної системи ведення Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, реєстру вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, а також контролю за її цільовим використанням.

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги є загальнодоступним за посиланням

Як раніше повідомлялося в УНН, держоргани не мають інформації про обсяги завезеної в країну гуманітарки.

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