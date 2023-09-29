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В Україні створили Державну службу у справах дітей

В Україні створили Державну службу у справах дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У п’ятницю, 29 вересня, уряд ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей. Ця Служба як центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нині в Україні понад 7,5 млн дітей, які всі страждають від впливу російської агресії.

Також понад 65 тис. дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування. Незалежно від того, де виховуються діти - в рідній, чи прийомній родині, усі вони потребують соціальної підтримки.

Цитата

«Сьогодні ми створили орган, який опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, у т.ч. її права на життя в родині, та якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину. Україна - не для інтернатів... ми посилюємо координацію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей, з тим, щоб кожна дитина змогла відчути батьківську любов», – підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Доповнення

Серед головних завдань новоствореної Державної служби у справах дітей – координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг:

  • сім’ям з дітьми (зокрема тим, над якими встановлено опіку чи піклування),
  • прийомним сім’ям,
  • сім’ям патронатних вихователів,
  • дитячим будинкам сімейного типу,
  • усиновлювачам.

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Також Служба здійснюватиме моніторинг за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, фізичними особами законодавства щодо захисту прав дітей.

Фахівці понад 1400 територіальних громад в Україні зможуть отримувати методичну допомогу щодо налагодження дієвої системи захисту дітей в громаді.

Крім того, Служба здійснюватиме безпосередню взаємодію з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей–громадян України та їх повернення на Батьківщину.

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