В Украине создали Государственную службу по делам детей

ukru
10:29 • 10606 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 90799 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 122109 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 150164 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 183693 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136200 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126692 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 172837 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116800 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123227 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 119677 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 103408 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 113526 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104356 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 56941 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 150139 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 183678 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129062 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 135928 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 172833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 13292 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104356 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150524 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157696 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161824 просмотра
Актуальное
В Украине создали Государственную службу по делам детей

В Украине создали Государственную службу по делам детей

Киев • УНН

 • 135482 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В пятницу, 29 сентября, правительство приняло постановление о создании Государственной службы по делам детей. Эта Служба как центральный орган исполнительной власти будет реализовывать государственную политику в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, развития семейных форм воспитания и усыновления. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас в Украине более 7,5 млн детей, которые все страдают от влияния российской агрессии.

Также более 65 тыс. детей в Украине являются сиротами или лишены родительской опеки. Независимо от того, где воспитываются дети - в родной или приемной семье, все они нуждаются в социальной поддержке.

Цитата

«Сегодня мы создали орган, который будет заниматься обеспечением прав каждого ребенка, в т.ч. его права на жизнь в семье, и качественной работой учреждений и органов, ответственных за заботу о ребенке. Украина - не для интернатов... мы усиливаем координацию органов исполнительной власти, местного самоуправления, служб по делам детей, с тем, чтобы каждый ребенок смог почувствовать родительскую любовь», – подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.

Дополнение

Среди главных задач новосозданной Государственной службы по делам детей – координация предоставления социальной поддержки и социальных услуг:

  • семьям с детьми (в частности тем, над которыми установлена опека или попечительство),
  • приемным семьям,
  • семьям патронатных воспитателей,
  • детским домам семейного типа,
  • усыновителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Время действовать, Украина!": в Винницкой области модернизировали центр для детей с особыми образовательными потребностями

Также Служба будет осуществлять мониторинг за соблюдением местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами законодательства по защите прав детей.

Специалисты более 1400 территориальных общин в Украине смогут получать методическую помощь по налаживанию действенной системы защиты детей в обществе.

Кроме того, Служба будет осуществлять непосредственное взаимодействие с дипломатическими учреждениями Украины за рубежом, чтобы обеспечить соблюдение прав детей–граждан Украины и их возвращение на Родину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы