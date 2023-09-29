В Украине создали Государственную службу по делам детей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В пятницу, 29 сентября, правительство приняло постановление о создании Государственной службы по делам детей. Эта Служба как центральный орган исполнительной власти будет реализовывать государственную политику в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, развития семейных форм воспитания и усыновления. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас в Украине более 7,5 млн детей, которые все страдают от влияния российской агрессии.
Также более 65 тыс. детей в Украине являются сиротами или лишены родительской опеки. Независимо от того, где воспитываются дети - в родной или приемной семье, все они нуждаются в социальной поддержке.
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«Сегодня мы создали орган, который будет заниматься обеспечением прав каждого ребенка, в т.ч. его права на жизнь в семье, и качественной работой учреждений и органов, ответственных за заботу о ребенке. Украина - не для интернатов... мы усиливаем координацию органов исполнительной власти, местного самоуправления, служб по делам детей, с тем, чтобы каждый ребенок смог почувствовать родительскую любовь», – подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.
Дополнение
Среди главных задач новосозданной Государственной службы по делам детей – координация предоставления социальной поддержки и социальных услуг:
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- семьям с детьми (в частности тем, над которыми установлена опека или попечительство),
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- приемным семьям,
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- семьям патронатных воспитателей,
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- детским домам семейного типа,
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- усыновителям.
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Также Служба будет осуществлять мониторинг за соблюдением местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами законодательства по защите прав детей.
Специалисты более 1400 территориальных общин в Украине смогут получать методическую помощь по налаживанию действенной системы защиты детей в обществе.
Кроме того, Служба будет осуществлять непосредственное взаимодействие с дипломатическими учреждениями Украины за рубежом, чтобы обеспечить соблюдение прав детей–граждан Украины и их возвращение на Родину.