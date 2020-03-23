В Україні створено штаб для протидії поширенню коронавірусу в органах прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора створив координаційний штаб для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції в органах прокуратури. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"В офісі Генерального прокурора створено координаційний штаб з метою здійснення контролю за проведенням заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19). Таке рішення було прийнято за результатами наради у Генерального прокурора Ірини Венедіктової", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що завдання штабу – забезпечення координації профілактичних та протиепідемічних заходів в органах прокуратури.
Також штаб оптимізуватиме роботу Офісу Генерального прокурора, регіональних та місцевих прокуратур в умовах карантину.
Нагадаємо, Аваков запропонував план для боротьби з COVID-19.