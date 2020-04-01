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В Україні стартувала Програма медичних гарантій

В Україні стартувала Програма медичних гарантій

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Відсьогодні в Україні стартувала Програма медичних гарантій, на забезпечення якої виділено понад 70 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"1 квітня стартувала перша в Україні Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Договори з НСЗУ на надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій станом на сьогодні підписали 1 524 заклади спеціалізованої медичної допомоги. З них 50 приватних. Це 90% закладів, які подали свої пропозиції НСЗУ. Ще 138 проектів договорів очікують на підписання", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни увійшли в реформу і будуть отримувати кошти за договором з НСЗУ. Відсьогодні гроші підуть за пацієнтом у поліклініки та спеціалізовані заклади. Загалом проекти договорів отримали 1 662 надавачі спеціалізованої медичної допомоги.

"Найбільше договорів підписали у таких областях: Харківська – 132, Дніпропетровська – 110, Львівська – 102. Є відмови у підписанні: 3 - через те, що заклад не автономізований, 20 – відсутня ліцензія на медичну практику, 9 закладів, які подали невірні статистичні дані", - йдеться у повідомленні.

Відтепер лікарні отримуватимуть гроші за медичні послуги, надані конкретному пацієнту. Ефективні лікарні, яких обиратимуть пацієнти, зможуть збільшити своє фінансування за новою системою. Приблизно у 40% медзакладів збільшився бюджет у порівнянні з минулорічним державним та місцевим фінансуванням. Загалом у 67% закладів бюджет за ПМГ більший за фінансування через медичну субвенцію.

"На забезпечення Програми медичних гарантій виділено 70,4 млрд грн. Приблизно 18,7 млрд грн отримає первинна ланка, всі заклади якої (понад 1500) переуклали договори з НСЗУ. Також підписані контракти з усіма центрами екстреної медичної допомоги (в Україні їх 25), на оплату їхніх послуг передбачено приблизно 4,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Додамо, Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Скористатися ним може кожен громадянин України, а також особи, прирівняні до громадянства. Аби отримати доступ до безоплатних послуг, пацієнт має мати направлення від лікаря первинки (для цього спочатку потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром) або лікуючого лікаря. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога і нарколога. Екстрена медична допомога надається безоплатно кожному і незалежно від наявності декларації.

Нагадаємо, Кабмін очікує, що вже наступного тижня у Раді проголосують за оновлений бюджет на 2020 рік, наразі роботу над новим бюджетом в уряді продовжують.

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