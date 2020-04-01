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В Украине стартовала Программа медицинских гарантий

В Украине стартовала Программа медицинских гарантий

Киев  •  УНН

 • 21355 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. С сегодняшнего дня в Украине стартовала Программа медицинских гарантий, на обеспечение которой выделено более 70 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"1 апреля стартовала первая в Украине Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодня подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% заведений, подавших свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания", - говорится в сообщении.

Таким образом, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения. В общем проекты договоров получили 1662 предоставители специализированной медицинской помощи.

"Больше всего договоров подписали в следующих областях: Харьковская - 132, Днепропетровская - 110, Львовская - 102. Есть отказ в подписании: 3 - из-за того, что заведения не автономизированны, 20 - отсутствует лицензия на медицинскую практику, 9 учреждений, подавших неверные статистические данные", - говорится в сообщении.

Отныне больницы будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту. Эффективные больницы, которые будут выбирать пациенты смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Примерно в 40% медучреждений увеличился бюджет по сравнению с прошлогодним государственным и местным финансированием. Всего в 67% учреждений бюджет за ПМГ больше финансирования через медицинскую субвенцию.

"На обеспечение Программы медицинских гарантий выделено 70,4 млрд грн. Примерно 18,7 млрд грн получит первичное звено, все учреждения которого (более 1500) перезаключили договора с НСЗУ. Также подписаны контракты со всеми центрами экстренной медицинской помощи (в Украине их 25), на оплату их услуг предусмотрено примерно 4,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Добавим, Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Воспользоваться им может любой гражданин Украины, а также лица, приравненные к гражданству. Чтобы получить доступ к бесплатным услугам, пациент должен иметь направление от врача первички (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации.

Напомним, Кабмин ожидает, что уже на следующей неделе в Раде проголосуют за обновленный бюджет на 2020 год, сейчас работу над новым бюджетом в правительстве продолжают.

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