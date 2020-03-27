В Україні середня зарплата за лютий становила понад 10 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Середній розмір номінальної заробітної плати у лютому 2020 року становив понад 10 тис. грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстатистики.
"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2020 року становила 10847 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Порівняно із січнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,1%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2019 року) – на 15,0%", - йдеться у повідомленні.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у Міністерстві науки і освіти України зазначають, що за педагогами, які у період карантину працюють дистанційно або у гнучкому режимі, зберігається середня заробітна плата.