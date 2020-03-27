В Украине средняя зарплата за февраль составила более 10 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Средний размер номинальной заработной платы в феврале 2020 года составил более 10 тыс. грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2020 года составляла 10847 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно февраля 2019 года) - на 15,0%", - говорится в сообщении.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Министерстве науки и образования Украины отмечают, что за педагогами, которые в период карантина работают дистанционно или в гибком режиме, сохраняется средняя заработная плата.