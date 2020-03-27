В Украине средняя зарплата за февраль составила более 10 тыс. грн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91196 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101700 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103815 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102972 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111115 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100181 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104789 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106535 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131477 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130428 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине средняя зарплата за февраль составила более 10 тыс. грн

В Украине средняя зарплата за февраль составила более 10 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 19541 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Средний размер номинальной заработной платы в феврале 2020 года составил более 10 тыс. грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2020 года составляла 10847 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно февраля 2019 года) - на 15,0%", - говорится в сообщении.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Министерстве науки и образования Украины отмечают, что за педагогами, которые в период карантина работают дистанционно или в гибком режиме, сохраняется средняя заработная плата.

Украинские Национальные Новости

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