В Україні посіяли близько 90% від прогнозованих озимих культур

“Щодо проведення осінньої посівної кампанії, станом на 26 жовтня українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі 7,3 млн га (89% до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно понад 1,1 млн га площі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у розрізі культур засіяли:

- пшениці – 5,5 млн га (91% до прогнозу);

- ячменю – 802,2 тис. га (85% до прогнозу);

- жита – 112,8 тис. га (85% до прогнозу);

- ріпаку – 855,6 тис. га (85% до прогнозу).

“Серед лідерів за темпами сівби за минулий тиждень – Херсонська (294,4 тис. га), Луганська (184,6 тис. га), Дніпропетровська (108,07 тис. га). Крім того, такі області як Волинська, Луганська, Полтавська і Черкаська вже виконали 100% запланованих польових робіт”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, українська зернова асоціація знизила прогноз врожаю через погодні умови.