В Україні посіяли близько 90% від прогнозованих озимих культур
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Станом на 26 жовтня українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі 7,3 млн га, що становить 89% до прогнозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
“Щодо проведення осінньої посівної кампанії, станом на 26 жовтня українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі 7,3 млн га (89% до прогнозу). Зокрема, за тиждень посіяно понад 1,1 млн га площі”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у розрізі культур засіяли:
- пшениці – 5,5 млн га (91% до прогнозу);
- ячменю – 802,2 тис. га (85% до прогнозу);
- жита – 112,8 тис. га (85% до прогнозу);
- ріпаку – 855,6 тис. га (85% до прогнозу).
“Серед лідерів за темпами сівби за минулий тиждень – Херсонська (294,4 тис. га), Луганська (184,6 тис. га), Дніпропетровська (108,07 тис. га). Крім того, такі області як Волинська, Луганська, Полтавська і Черкаська вже виконали 100% запланованих польових робіт”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, українська зернова асоціація знизила прогноз врожаю через погодні умови.