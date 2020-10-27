В Украине посеяли около 90% от прогнозируемых озимых культур
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. По состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители посеяли основные озимые культуры на площади 7,3 млн га, что составляет 89% к прогнозу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"О проведении осенней посевной кампании, по состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади 7,3 млн га (89% к прогнозу). В частности, за неделю посеяно более 1,1 млн га площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разрезе культур засеяли:
- пшеницы - 5,5 млн га (91% к прогнозу)
- ячменя - 802,2 тыс. га (85% к прогнозу)
- ржи - 112,8 тыс. га (85% к прогнозу)
- рапса - 855,6 тыс. га (85% к прогнозу).
"Среди лидеров по темпам сева за неделю - Херсонская (294,4 тыс. га), Луганская (184,6 тыс. га), Днепропетровская (108,07 тыс. га). Кроме того, такие области как Волынская, Луганская, Полтавская и Черкасская уже выполнили 100% запланированных полевых работ", - указано в сообщении.
Напомним, украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая из-за погодных условий.