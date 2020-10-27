В Украине посеяли около 90% от прогнозируемых озимых культур

"О проведении осенней посевной кампании, по состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади 7,3 млн га (89% к прогнозу). В частности, за неделю посеяно более 1,1 млн га площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрезе культур засеяли:

- пшеницы - 5,5 млн га (91% к прогнозу)

- ячменя - 802,2 тыс. га (85% к прогнозу)

- ржи - 112,8 тыс. га (85% к прогнозу)

- рапса - 855,6 тыс. га (85% к прогнозу).

"Среди лидеров по темпам сева за неделю - Херсонская (294,4 тыс. га), Луганская (184,6 тыс. га), Днепропетровская (108,07 тыс. га). Кроме того, такие области как Волынская, Луганская, Полтавская и Черкасская уже выполнили 100% запланированных полевых работ", - указано в сообщении.

Напомним, украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая из-за погодных условий.