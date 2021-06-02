В Україні посилять кримінальну відповідальність за службову недбалість

Цитата:

"Законопроект має на меті посилення кримінальної відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила смерть особи", — пояснив нардеп Олександр Бакумов, представляючи документ в парламенті.

Деталі

Законопроектом пропонується доповнити статтю 367 Кримінального кодесу України новою частиною 3 такого змісту:

"Діяння, передбачене частиною першою цієї статті (Службова недбалість – ред.), якщо воно спричинило загибель людини карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 2 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що було раніше

Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроект № 4157, що посилює відповідальність за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки. Документом, зокрема, пропонується запровадити кримінальну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення аварії.



