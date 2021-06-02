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В Украине усилят уголовную ответственность за служебную халатность

Киев • УНН

 • 15072 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду приняла за основу проект закона № 4634 об усилении ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека. Решение поддержало 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

В Украине усилят уголовную ответственность за служебную халатность

Цитата:

"Законопроект имеет цель усиления уголовной ответственности за служебную халатность, если она повлекла смерть человека", - пояснил нардеп Александр Бакумов, представляя документ в парламенте.

Детали

Законопроектом предлагается дополнить статью 367 Уголовного кодеса Украины новой частью 3 следующего содержания:

"Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи (Служебная халатность - ред.), повлекшее гибель человека наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 2 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что было раньше

В конце марта Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект № 4157, усиливающий ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности. Документом, в частности, предлагается ввести уголовную ответственность за нарушение установленных законодательством требований техногенной безопасности, повлекшее возникновение аварии.

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