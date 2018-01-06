В Україні порядок на Святвечір забезпечуватимуть понад 18 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Понад 18 тис. правоохоронців забезпечать порядок біля храмів на Різдво в Україні, рятувальники працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, попередньо участь у святкових богослужіннях з нагоди Різдва Христового візьмуть майже 5 мільйонів громадян.
Напередодні поліцейські обстежили культові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.
Богослужіння на Святвечір заплановані майже у 14 тисячах церков по всій Україні.
Планується, що найбільш масові заходи відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
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“Публічну безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців — поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Серед них — вибухотехніки та кінологи.
Також в різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автошляхи додатково патрулюватимуть понад 6 тисяч поліцейських та військовослужбовців НГУ”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.