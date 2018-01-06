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В Украине порядок на Сочельник будет обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей

Киев • УНН

 • 9361 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Более 18 тыс. полицейских обеспечат порядок возле храмов на Рождество в Украине, спасатели работают в усиленном режиме. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

В Украине порядок на Сочельник будет обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей

По информации правоохранителей, предварительно участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут почти 5 млн граждан.

Накануне полицейские обследовали культовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Богослужение в Сочельник запланированы почти в 14 тысячах церквей по всей Украине.

Планируется, что наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

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"Публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тыс. правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Среди них - взрывотехники и кинологи.

Также в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6 тыс. полицейских и военнослужащих НГУ ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 6 января, Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

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