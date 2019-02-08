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В Україні понад 15 тис. татусів отримують допомогу при народженні дитини

В Україні понад 15 тис. татусів отримують допомогу при народженні дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Україні станом на 1 січня 2019 року понад 15 тисяч чоловіків отримують допомогу при народженні дитини. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

“За даними Центрального сховища соціальної допомоги Мінсоцполітики станом на 01.01. 2019 року кількість батьків (чоловіків), які отримують допомогу при народженні дитини становить 15 170 осіб”, - зазначено у повідомленні.

До слова, допомога при народженні нарається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.
Важливо врахувати те, що зараз допомога при народженні виконує роль доходів людини, які дають можливість зарахувати до страхового стажу період цієї відпустки по догляду за дитиною до 3 років. А відповідно для того щоб цей період був зарахований до страхового стажу потрібно, щоб допомога при народженні оформлялась саме на ту людину, яка бере або планує брати цю відпустку.

Як повідомляв УНН, за словами віце-прем’єр-міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе, відзначення Дня батька допоможе суспільству гідно оцінити рішення тих чоловіків, які користуються відпусткою з догляду за дитиною, розділяючи відповідальність з жінками.

УНН також повідомляв, Євросоюз ухвалив 10-денну відпустку за батьківством.

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