В Украине более 15 тыс. отцов получают пособие при рождении ребенка

"По данным Центрального хранилища социальной помощи Минсоцполитики по состоянию на 01.01. 2019 количество родителей (мужчин), которые получают помощь при рождении ребенка составляет 15 170 человек", - говорится в сообщении.



К слову, помощь при рождении нараеться одному из родителей или опекуну, который постоянно проживает вместе с ребенком.



Важно учесть, что сейчас помощь при рождении выполняет роль доходов человека, которые дают возможность отнести в страховой стаж период этого отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. А соответственно для того чтобы этот период был зачислен в страховой стаж нужно, чтобы помощь при рождении оформлялась именно на того человека, который берет или планирует принимать этот отпуск.



Как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, празднование Дня отца поможет обществу оценить решение тех мужчин, которые пользуются отпуском по уходу за ребенком, разделяя ответственность с женщинами.



УНН также сообщал, Евросоюз принял 10-дневный отпуск по отцовству.