В Україні подешевшав автомобільний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. З кінця січня в Україні почав дешевшати автомобільний газ. Про це свідчать дані газових АЗС, повідомляє УНН.
Так, якщо на початку січня ціна автомобільного газу коливалася на різних АЗС від 12.79 до 13.90 грн за літр, то вже до кінця місяця вартість опустилася і коливається в коридорі від 10.45 до 11.99 грн за літр. Але в лютому ціни продовжили своє зниження і зараз, станом на 5 лютого, найдешевший газ можна придбати за ціною 10.20 грн за літр, а найдорожчий 11.69 грн з літр.
Подібне зниження вартості газу зафіксовано по всій країні.
Нагадаємо, найближчим часом не варто очікувати зростання цін на паливо в Україні.