В Україні почали формувати оскарівський комітет
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Україні розпочинають формувати Український Оскарівський комітет. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства України з питань кіно.
"Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України та Державне агентство України з питань кіно розпочинає формування Українського Оскарівського комітету", - йдеться в повідомленні.
Український Оскарівський комітет формуватиме Громадська рада Українського Оскарівського комітету зі складу своїх членів. До складу Громадської ради входять громадяни України, що є:
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- членами Європейської кіноакадемії (EFA);
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- режисерами українських фільмів-учасників фестивалів класу "А", починаючи з 1991 року;
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- українськими кінопрофесіоналами-лауреатами фестивалів класу "А", починаючи з 1991 року;
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- членами Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI).
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З 24 січня по 7 лютого 2019 року тривала комунікація із потенційними членами Громадської ради, які мали підтвердити Голові лічильної комісії Сергію Васильєву свою участь у її діяльності та надати електронну адресу, з якої проводитиметься їх подальше листування з питань роботи Українського Оскарівського комітету.
З урахуванням отриманих відповідей, НСКУ, АПУ і Держкіно сформували новий склад Громадської ради. До неї увійшли 80 українських кінопрофесіоналів.
При цьому 10 членів Громадської ради одночасно повідомили, що не висуватимуть свої кандидатури до складу Українського Оскарівського комітету - навпроти їх імен стоїть (*).
Згідно з Регламентом роботи Українського Оскарівського комітету, кожен член Громадської ради має право висунути п’ять кандидатур до складу Комітету з-поміж членів Громадської ради. На підставі зібраних пропозицій формується рейтинговий список, тобто список осіб, які набрали найбільше голосів.
"Висування кандидатур триватиме з 9 лютого по 3 березня 2019 року. Новий склад Українського Оскарівського комітету буде оголошено 11 березня 2019 року", - зазначили у Держкіно.
До складу Громадської ради Українського Оскарівського комітету входять:
Алієв Наріман
Асонова Ірина
Бадьйор Дарія (FIPRESCI) (*)
Балаян Роман (EFA)
Батурин Олег (FIPRESCI)
Бігун В’ячеслав
Бондарчук Роман
Борщевський Олег (EFA) (*)
Васильєв Сергій-мол. (FIPRESCI) (*)
Васянович Валентин (EFA)
Волошенюк Оксана (FIPRESCI)
Врода Марина
Гордійчук Ірина (FIPRESCI)
Гресь Олена (EFA)
Гужва Лідія
Гусєв Олександр (FIPRESCI)
Дем’яненко Олена (EFA)
Десятерик Дмитро (FIPRESCI)
Дончик Андрій
Ер Горбач Марина (EFA)
Єршова Олена (EFA)
Зленко Сергій (EFA) (*)
Зубавіна Ірина (FIPRESCI)
Іванов Денис (EFA)
Каптан Микола
Коваль Степан
Кондакова Марія
Костюк Остап
Кравчишин Іван
Криштофович В’ячеслав
Ксьонда Максим
Кудрявцева Надія (EFA)
Куріна Аксінья (FIPRESCI)
Курков Андрій (EFA)
Лавренюк Сергій (EFA)
Лисенко Сергій
Лодигін Ярослав
Лозниця Сергій (EFA)
Маслобойщиков Сергій
Мислицька Ія (EFA)
Михальчук Сергій (*)
Мінзянов Юрій (EFA)
Москаленко Олексій (EFA)
Мусієнко Наталія (FIPRESCI)
Мусієнко Оксана (FIPRESCI)
Нікітюк Марися (EFA)
Новікова Людмила (FIPRESCI) (*)
Одуденко Владлен (EFA)
Олесов Єгор (EFA)
Осовська Уляна (*)
Остріков Павло (EFA)
Парфан Надія
Першко Олексій (FIPRESCI)
Половинка Наталка
Полянський Тимур (EFA)
Пустовіт Анастасія
Рубашевська Олена (FIPRESCI)
Ряшин Влад (EFA)
Сінькевич Юлія (EFA)
Скопелідіс Віталій (EFA)
Слабошпицька Олена (EFA)
Слабошпицький Мирослав (EFA)
Сліпченко Катерина (FIPRESCI)
Сміт Єлизавета (EFA)
Степанська Марина
Степанський Сергій (EFA)
Сухолиткий-Собчук Дмитро (EFA)
Сушко Павло (EFA)
Тихий Володимир (*)
Тичина Ольга (FIPRESCI) (*)
Томашпольський Дмитро (EFA) (*)
Томенко Тарас (EFA)
Тримбач Сергій (FIPRESCI)
Трофіменко Вікторія
Фетисова Олена (EFA)
Філатов Антон (FIPRESCI)
Халпахчі Андрій (EFA)
Чепелик Оксана
Шапіро Олександр
Шпилюк Алік (EFA, FIPRESCI)
Нагадаємо, на виробництво українського кіно у 2018 році витратили майже 480 млн грн.