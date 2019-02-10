В Украине начали формировать оскаровский комитет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Украине начинают формировать Украинский оскаровский комитет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по вопросам кино.
"Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино начинает формирование Украинского оскаровского комитета", - говорится в сообщении.
Украинский оскаровский комитет будет формировать Общественный совет Украинского оскаровского комитета из состава своих членов. В состав Общественного совета входят граждане Украины, которые являются:
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- членами Европейской киноакадемии (EFA)
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- режиссерами украинских фильмов-участников фестивалей класса "А", начиная с 1991 года;
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- украинскими кинопрофессионалами-лауреатами фестивалей класса "А", начиная с 1991 года;
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- членами Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).
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С 24 января по 7 февраля 2019 года продолжалась коммуникация с потенциальными членами Общественного совета, которые должны были подтвердить Главе счетной комиссии Сергею Васильеву свое участие в ее деятельности и предоставить электронный адрес, с которого будет проводиться их дальнейшая переписка по вопросам работы Украинского оскаровского комитета.
С учетом полученных ответов, НСКУ, АПУ и Госкино сформировали новый состав Общественного совета. В нее вошли 80 украинских кинопрофессионалов.
При этом 10 членов Общественного совета одновременно сообщили, что не будут выдвигать свои кандидатуры в состав Украинского оскаровского комитета - напротив их имен стоит (*).
Согласно Регламенту работы Украинского оскаровского комитета, каждый член Общественного совета имеет право выдвинуть пять кандидатур в состав Комитета из числа членов Общественного совета. На основании собранных предложений формируется рейтинговый список, тоесть список лиц, которые набрали больше всего голосов.
"Выдвижение кандидатур продлится с 9 февраля по 3 марта 2019 года. Новый состав Украинского оскаровского комитета будет объявлено 11 марта 2019 года", - отметили в Госкино.
В состав Общественного совета Украинского оскаровского комитета входят:
Алиев Нариман
Асонова Ирина
Бадьйор Дария (FIPRESCI) (*)
Балаян Роман (EFA)
Батурин Олег (FIPRESCI)
Бигун Вячеслав
Бондарчук Роман
Борщевский Олег (EFA) (*)
Васильев Сергей-мл. (FIPRESCI) (*)
Васянович Валентин (EFA)
Волошенюк Оксана (FIPRESCI)
Врода Марина
Гордейчук Ирина (FIPRESCI)
Гресь Елена (EFA)
Гужва Лидия
Гусев Александр (FIPRESCI)
Демьяненко Елена (EFA)
Десятерик Дмитрий (FIPRESCI)
Дончик Андрей
Эр Горбач Марина (EFA)
Ершова Елена (EFA)
Зленко Сергей (EFA) (*)
Зубавина Ирина (FIPRESCI)
Иванов Денис (EFA)
Каптан Николай
Коваль Степан
Кондакова Мария
Костюк Остап
Кравчишин Иван
Криштофович Вячеслав
Ксьонда Максим
Кудрявцева Надежда (EFA)
Курина Аксинья (FIPRESCI)
Курков Андрей (EFA)
Лавренюк Сергей (EFA)
Лысенко Сергей
Лодыгин Ярослав
Лозница Сергей (EFA)
Маслобойщиков Сергей
Мыслицкая Ия (EFA)
Михальчук Сергей (*)
Минзянов Юрий (EFA)
Москаленко Алексей (EFA)
Мусиенко Наталья (FIPRESCI)
Мусиенко Оксана (FIPRESCI)
Никитюк Марыся (EFA)
Новикова Людмила (FIPRESCI) (*)
Одуденко Владлен (EFA)
Олесов Егор (EFA)
Осовская Ульяна (*)
Остриков Павел (EFA)
Парфан Надежда
Першко Алексей (FIPRESCI)
Половинка Наталья
Полянский Тимур (EFA)
Пустовит Анастасия
Рубашевская Елена (FIPRESCI)
Ряшин Влад (EFA)
Синькевич Юлия (EFA)
Скопелидис Виталий (EFA)
Слабошпицкая Елена (EFA)
Слабошпицкий Мирослав (EFA)
Слипченко Екатерина (FIPRESCI)
Смит Елизавета (EFA)
Степанска Марина
Степанский Сергей (EFA)
Сухолиткий-Собчук Дмитрий (EFA)
Сушко Павел (EFA)
Тихий Владимир (*)
Тычина Ольга (FIPRESCI) (*)
Томашпольский Дмитрий (EFA) (*)
Томенко Тарас (EFA)
Трымбач Сергей (FIPRESCI)
Трофименко Виктория
Фетисова Елена (EFA)
Филатов Антон (FIPRESCI)
Халпахчи Андрей (EFA)
Чепелик Оксана
Шапиро Александр
Шпилюк Алик (EFA, FIPRESCI)
Напомним, на производство украинского кино в 2018 году потратили почти 480 млн грн.