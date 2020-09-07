В Україні планують знизити смертність на дорогах щонайменше на 30%

"Пріоритет №1 для мене — це зниження смертності та аварійності, завдяки реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. По безпеці дорожнього руху за наступні три роки ми плануємо знизити смертність і аварійність на дорогах мінімум на 30%", — наголосив він.

Хом’яков розповів про здійснені за останній рік у цьому напрямку досягнення "Укрінфрапроекту".

"Із передбачених на 2020 рік 3,1 млрд грн ми вже оголосили закупівель на 87%. При тому, що у 2018 році було реалізовано 0%, у 2019 — 30%, тобто фактично для підвищення безпеки нічого не було зроблено. Що зроблено зараз? З 1 червня запрацювала автоматична фіксація порушень ПДР: придбано Центр автоматизованої обробки даних, програмне забезпечення для фіксації порушень, автоматизовані робочі місця для інспекторів та встановлено 30 комплексів автоматичної фіксації. Ще 220 комплексів автофіксації будуть встановлені до кінця року. Також до кінця цього року будуть запущені проекти трьох нових типів автомобілів для Патрульної поліції, що дасть змогу також фіксувати перевищення швидкості у русі", — повідомив він.

Крім того, важливими кроками до підвищення безпеки на дорогах Хом’яков вважає реалізацію до кінця року 26 кільцевих розв’язок у місцях концентрації ДТП, 76 демпферних систем, 887 пішохідних переходів, облаштованих, зокрема, автономним освітленням чи світлофорами на вимогу.

Важливим для збереження дорожнього покриття і підвищення безпеки пасажирів автотранспорту, на думку глави "Укрінфрапроекту", є впровадження 23 автоматизованих комплексів габаритно-вагового контролю "Зважування у русі" до кінця року, що підвищить контроль перевантажень на дорогах України.

Довідка УНН: Кирило Хом‘яков був призначений на посаду у листопаді минулого року. "Укрінфрапроект" входить у структуру Мінінфраструктури.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що розв’язанням проблеми повсюдного порушення габаритно-вагових норм на дорогах стане повна автоматизація та усунення людського фактору.

Раніше УНН писав, що українці просили Президента прирівняти перевантаження фур до підриву національної безпеки шляхом псування інфраструктури.