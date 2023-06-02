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В Україні після війни може бути до 3 млн одиниць незареєстрованої зброї

В Україні після війни може бути до 3 млн одиниць незареєстрованої зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Після повномасштабної війни, яку розпочала рф, в Україні, за оцінками європейських партнерів, може бути до 3 млн одиниць незареєстрованої зброї. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю BBC Україна, передає УНН.

Цитата

«В країні немає таких оцінок. Але є від наших європейських партнерів, що після війни в державі буде, можливо, до 3 млн одиниць незареєстрованої зброї», - сказав Клименко.

Окрім того, він повідомив, що на руках у населення близько 1,2 млн одиниць зареєстрованої зброї.

«Це мисливська, гладкоствольна, нарізна, це зброя для відстрілу гумових куль та інша. В перші дні війни ми видали зброю. І, дійсно, є велика її кількість на руках у наших громадян, які пішли в сили ТрО (територіальна оборона) і в ДФТГ (добровольчі формування територіальної громади). Це ті громадяни, які готові захищати країну. На період воєнного стану вона має в них залишатися, якщо, звичайно, вона не є предметом кримінального розслідування», - розповів Клименко.

Він зазначив, що вся зброя, яка видана МВС, на сьогодні облікована.

Доповнення

Як повідомляв УНН, 7 травня, у Деснянському районі столиці у квартирі вибухнула граната.

В кінці травня на Київщині 36-річний чоловік кинув гранату у своїх гостей, є загиблий.

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