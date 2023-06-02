В Украине после войны может быть до 3 млн единиц незарегистрированного оружия

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«В стране нет таких оценок. Но есть от наших европейских партнеров, что после войны в государстве будет, возможно, до 3 млн единиц незарегистрированного оружия», - сказал Клименко.

Кроме того, он сообщил, что на руках у населения около 1,2 млн единиц зарегистрированного оружия.

«Это охотничье, гладкоствольное, нарезное, это оружие для отстрела резиновых пуль и другое. В первые дни войны мы выдали оружие. И, действительно, есть большое его количество на руках у наших граждан, которые пошли в силы ТрО (территориальная оборона) и в ДФТГ (добровольческие формирования территориальной громады). Это те граждане, которые готовы защищать страну. На период военного положения она должна у них оставаться, если, конечно, она не является предметом уголовного расследования», - рассказал Клименко.

Он отметил, что все оружие, которое выдано МВД, на сегодня учтено.

Дополнение

Как сообщал УНН, 7 мая, в Деснянском районе столицы в квартире взорвалась граната.

В конце мая на Киевщине 36-летний мужчина бросил гранату в своих гостей, есть погибший.