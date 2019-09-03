В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні до 4 вересня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, у більшості областей України до 4 вересня утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу," - зазначили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
За даними ДСНС, лише впродовж минулої доби в Україні виникло 398 загорянь на відкритих територіях.
Нагадаємо, 3 вересня в Україні до 32 градусів тепла.