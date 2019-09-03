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В Україні сьогодні до 32 градусів тепла

В Україні сьогодні до 32 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. По Україні у вівторок, 3 вересня, дощитиме, повітря вдень прогріється подекуди до 32 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"3 вересня у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень також місцями у Київській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, в західній частині місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - вказали синоптики.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°, у Карпатах та на Луганщині 9-14°; вдень 27-32°, у західних областях 20-25°, на Волині та Львівщині 14-19°.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження.

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