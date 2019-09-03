В Украине сегодня до 32 градусов тепла

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 28329 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116735 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127489 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118785 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123804 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127371 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152289 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150900 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140784 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 199446 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В Украине сегодня до 32 градусов тепла

В Украине сегодня до 32 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 13471 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. По Украине во вторник, 3 сентября, пройдут дожди, воздух днем прогреется местами до 32 градусов выше нуля. О этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"3 сентября в западных, Житомирской, Винницкой, днем также местами в Киевской, Черниговской, Одесской, Николаевской и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°, в Карпатах и в Луганской области 9-14°; днем 27-32°, в западных областях 20-25°, на Волыни и во Львовской области 14-19°.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение.

Украинские Национальные Новости

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