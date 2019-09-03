В Украине сегодня до 32 градусов тепла

"3 сентября в западных, Житомирской, Винницкой, днем также местами в Киевской, Черниговской, Одесской, Николаевской и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°, в Карпатах и в Луганской области 9-14°; днем 27-32°, в западных областях 20-25°, на Волыни и во Львовской области 14-19°.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение.