В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", - отметили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

По данным ГСЧС, только в течение минувших суток в Украине произошло 398 возгораний на открытых территориях.

Напомним, 3 сентября в Украине до 32 градусов тепла.