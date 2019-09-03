В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине до 4 сентября ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", - отметили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
По данным ГСЧС, только в течение минувших суток в Украине произошло 398 возгораний на открытых территориях.
Напомним, 3 сентября в Украине до 32 градусов тепла.