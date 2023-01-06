В Україні очікується похолодання — Укргідрометцентр

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Як зазначається у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру, у північних та західних областях температура завтра опуститься від 1° тепла до 4° морозу. Вдень на Закарпатті та у південній частині можна очікувати до 8° тепла, на решті території — 0-5° тепла.

Нагадаємо

У столиці рік розпочався з температурних рекордів, свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Рекордне тепло фіксують вже кілька днів.