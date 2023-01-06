В Україні очікується похолодання — Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні у низці областей Україні очікується похолодання, зокрема на Чернігівщині та Сумщині температура ймовірно опуститься до 7 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Як зазначається у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру, у північних та західних областях температура завтра опуститься від 1° тепла до 4° морозу. Вдень на Закарпатті та у південній частині можна очікувати до 8° тепла, на решті території — 0-5° тепла.
Нагадаємо
У столиці рік розпочався з температурних рекордів, свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Рекордне тепло фіксують вже кілька днів.