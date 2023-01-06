В Украине ожидается похолодание - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня в ряде областей Украины ожидается похолодание, в частности, на Черниговщине и Сумщине температура вероятно опустится до 7 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Как отмечается в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра, в северных и западных областях температура завтра опустится от 1° тепла до 4° мороза. Днем в Закарпатье и в южной части можно ожидать до 8° тепла, на остальной территории — 0-5° тепла.
Напомним
В столице год начался с температурных рекордов, свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Рекордное тепло фиксируют уже несколько дней.