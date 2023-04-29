В Україні обмежили використання символів “Z” та “V” у номерних знаках: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.
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“Відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф". Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму”, – пояснили у відомстві.
Деталі
У пресслужбі пояснили, що 21 квітня 2023 року Постановою КМУ № 367 були внесені зміни до Постанови КМУ №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".
Це передбачає, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.
Нагадаємо
У травні стало відомо, що із нових номерних знаків електромобілів вирішили прибрати рашистську символіку – тобто літери "Z" та "V", натомість з'явиться літера "Y".