В Україні нарахували більше 700 мільйонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Доходи у розмірі понад 1 млн грн вже задекларували 742 особи. Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби, передає УНН.
“Станом на 1 березня 2018 року громадянами подано майже 75 тисяч податкових декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого доходу становить 8,1 млрд грн, що на 2,1 млрд грн, або на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Доходи у сумі понад 1 млн грн, отримані протягом 2017 року, задекларували 742 особи. Це майже в два рази перевищує показник відповідного періоду минулого року. Найбільша кількість таких осіб обліковується по Києву — 291 особа, або 40% від загальної кількості”, — йдеться у повідомленні.
Найактивніше свої доходи декларують громадяни у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та місті Києві.
Нагадаємо, у Києві декларації про майновий стан та доходи подали 35 мільйонерів.