В Україні на закупівлю COVID-тестів планують виділити 150 млн грн

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров’я підготувати та подати проєкт акту щодо розподілу 150 мільйонів гривень на діагностику COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Цитата

“Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров’я підготувати та подати проєкт акту щодо розподілу 150 мільйонів гривень для забезпечення потреби закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику COVID-19, розхідними матеріалами для діагностики коронавірусної хвороби”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що із відповідною пропозицією до Кабміну під час засідання 6 жовтня звернувся міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він пояснив, що ці кошти потрібні на закупівлю експрес-тестів на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для відбору біоматеріалу методом ПЛР.

“Дельта-штам коронавірусу поширюється значно швидше, ніж базовий штам, відповідно ми маємо оперативно реагувати — відслідковувати та перевіряти контактних осіб. Доступ до тестування має бути розширено”, — зауважив Віктор Ляшко.

Зазначається, що йдеться про кошти за бюджетною програмою “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”.

Проєкт акту щодо розподілу бюджетних коштів, підготовлений Міністерством охорони здоров’я та Міністерством фінансів, мають винести для розгляду на черговому засіданні Кабінету Міністрів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що більшість державних українських лабораторій не закуповують дешевші та якісні вітчизняні тести на COVID-19 через відсутність ефективної системи контролю за їхньої діяльністю.

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