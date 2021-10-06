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В Украине на закупку COVID-тестов планируется выделить 150 млн грн

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения подготовить и подать проект акта о распределении 150 миллионов гривен на диагностику COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Цитата

“Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения подготовить и подать проект акта о распределении 150 миллионов гривен для обеспечения потребности учреждений здравоохранения, которые проводят предварительную диагностику COVID-19, расходными материалами для диагностики коронавирусной болезни”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с соответствующим предложением в Кабмин на заседании 6 октября обратился министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он пояснил, что эти средства нужны на закупку экспресс-тестов на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и наборов для отбора биоматериала методом ПЦР.

“Дельта-штамм коронавируса распространяется значительно быстрее, чем базовый штамм, соответственно мы должны оперативно реагировать — отслеживать и проверять контактных лиц. Доступ к тестированию должен быть расширен”, — отметил Виктор Ляшко.

Отмечается, что речь идет о средствах по бюджетной программе “Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями”.

Проект акта о распределении бюджетных средств, подготовленный Министерством здравоохранения и Министерством финансов, должны вынести для рассмотрения на очередном заседании Кабинета Министров.

Дополнение

Ранее сообщалось, что большинство государственных украинских лабораторий не закупают дешевые и качественные отечественные тесты на COVID-19 из-за отсутствия эффективной системы контроля за их деятельностью.

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