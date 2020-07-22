В Україні на COVID-19 захворіло вже 225 вагітних жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло вже 225 вагітних жінок, дві з них померли. Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
"Маємо звернути увагу, що дотримання карантину є особливо важливим ще й тому, що в Україні хворіють на коронавірусну інфекцію (хворобу COVID-19 - ред.) не тільки люди похилого віку, але також і вагітні жінки. Що є особливо складною групою пацієнтів, власне - питання материнської смертності: це є надзвичайно серйозний пріоритет, зокрема, Міністерства охорони здоров’я", - сказала Ірина Микичак.
Вона зазначила, що рівень материнської смертності є ознакою спроможності медичної галузі в Україні.
"Серед майже 61 тис. підтверджених випадків коронавірусної інфекції (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) в Україні зафіксовано коронавірусну інфекцію у 225 вагітних жінок. Це становить 0,4% від усіх захворілих коронавірусною інфекцію (COVID-19 - ред.). Найбільше є вагітних, які страждають на коронавірусну інфекцію - це Рівненська область, місто Київ, Закарпатська область, Київська область, Чернівецька область, Волинська і Тернопільська області", - додала Ірина Микичак.
За її словами, у Рівненській області і місті Києві це 32 випадки.
"За даними обласних лабораторних центрів, за чотири місяці епідемії (пандемії - ред.) було госпіталізовано 92 вагітні із діагнозом "коронавірусна інфекція". Це 41%, власне, від усіх хворих жінок. І 6 жінок перебували на лікуванні, вони були у вкрай важкому стані у відділеннях інтенсивної терапії. На превеликий жаль, ми втратили 2 вагітних жінки з діагнозом коронавірусна інфекція", - зазначила Ірина Микичак.
Вона додала, що одна жінка померла в Івано-Франківській області, а друга у Львівській області.
Нагадаємо, інфекціоніст розповіла, як уберегтися від COVID-19 майбутнім мамам і татам.