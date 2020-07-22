В Украине COVID-19 заболело уже 225 беременных женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже 225 беременных женщин, две из них умерли. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
"Должны обратить внимание, что соблюдение карантина особенно важно еще и потому, что в Украине болеют коронавирусной инфекцией (болезнью COVID-19 - ред.) не только пожилые люди, но также и беременные женщины. Что является особенно сложной группой пациентов, собственно - вопрос материнской смертности: это чрезвычайно серьезный приоритет, в частности, Министерства здравоохранения", - сказала Ирина Микичак.
Она отметила, что уровень материнской смертности является признаком способности медицинской отрасли в Украине.
"Среди почти 61 тыс. подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) в Украине зафиксировано коронавирусную инфекцию у 225 беременных женщин. Это составляет 0,4% от всех заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19 - ред.). Больше всего есть беременных, страдающих коронавирусной инфекцией - это Ровенская область, город Киев, Закарпатская область, Киевская область, Черновицкая область, Волынская и Тернопольская области", - добавила Ирина Микичак.
По ее словам, в Ровенской области и Киеве это 32 случая.
"По данным областных лабораторных центров, за четыре месяца эпидемии (пандемии - ред.) были госпитализированы 92 беременные с диагнозом "коронавирусная инфекция". Это 41%, собственно, от всех больных женщин. И 6 женщин находились на лечении, они были в крайне тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. К большому сожалению, мы потеряли 2 беременных женщины с диагнозом коронавирусная инфекция", - отметила Ирина Микичак.
Она добавила, что одна женщина умерла в Ивано-Франковской области, а вторая во Львовской области.
Напомним, инфекционист рассказала, как уберечься от COVID-19 будущим мамам и папам.